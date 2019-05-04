بالفيديو| رضا عبدالعال: «أنا مع رامز في رمضان وتعرضت لشرخ في الضلوع»

أحدث الأخبار
رضا عبدالعال
أكد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أنه سوف يظهر مع رامز جلال، في برنامج المقالب الشهير، خلال شهر رمضان المقبل.
ونشر «عبد العال» فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقال: "انا مع رامز فى رمضان والمقلب حقيقى ومعرفش والدليل ان ضلع عندى فيه شرخ وبتعالج منه عشان الصفحات التافهة إللى بتشكك".
بورنموث
-
:
-
01:30 PMالدوري الإنجليزي
توتنهام
مازيمبي
-
:
-
03:00 PMدوري أبطال إفريقيا
الترجي
صن داونز
-
:
-
03:00 PMدوري أبطال إفريقيا
الوداد
بايرن ميونخ
-
:
-
03:30 PMالدوري الألماني
هانوفر
إسبانيول
-
:
-
04:15 PMالدوري الإنجليزي
أتليتكو مدريد
باريس سان جيرمان
-
:
-
05:00 PMالدوري الفرنسي
نيس
أودينيزي
-
:
-
08:30 PMالدوري الإيطالي
إنتر ميلان
نيوكاسل يونايتد
-
:
-
08:45 PMالدوري الإنجليزي
ليفربول
سيلتا فيجو
-
:
-
08:45 PMالدوري الإسباني
برشلونة
تعليقات الفيسبوك