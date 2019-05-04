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بالفيديو| رضا عبدالعال: «أنا مع رامز في رمضان وتعرضت لشرخ في الضلوع»

01:59 ص | السبت 04 مايو 2019
كتب: محمد خيري
بالفيديو| رضا عبدالعال: «أنا مع رامز في رمضان وتعرضت لشرخ في الضلوع»

رضا عبدالعال

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أكد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أنه سوف يظهر مع رامز جلال، في برنامج المقالب الشهير، خلال شهر رمضان المقبل.

ونشر «عبد العال» فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقال: "انا مع رامز فى رمضان والمقلب حقيقى ومعرفش والدليل ان ضلع عندى فيه شرخ وبتعالج منه عشان الصفحات التافهة إللى بتشكك".

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