الزمالك يتحدى عقدة سوسة وطموحات النجم الساحلي للوصول لنهائي الكونفدرالية

نقلا عن العدد الورقي

يحل فى التاسعة من مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفاً ثقيلاً على شقيقه النجم الساحلى التونسى، فى مواجهة صعبة وحاسمة، فى إياب دور نصف النهائى لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فى الموقعة التى يحتضنها الملعب الأولمبى بسوسة.

ويدخل الزمالك اللقاء ومعه فوز فى القاهرة بهدف نظيف، ويسعى للخروج بالتعادل أو الفوز على النجم للوصول للمباراة النهائية من البطولة، فضلًا عن رد اعتباره، بعدما ودع البطولة من الدور ذاته فى نسخة 2015 من هذه البطولة، حيث خسر من منافسه فى ملعب «سوسة»، الذى يستضيف المباراة، بخماسية مقابل هدف واحد، ولم يكفه وقتها الفوز 3-0 فى لقاء الإياب بالقاهرة، كما يأمل الفارس الأبيض فى كسر عقدة ملعب «سوسة»، خاصة أنه لم يعرف طعم الفوز فى جميع مبارياته التى خاضها أمام النجم على هذا الملعب.

وعقد كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين، لشرح طريقة اللعب الذى سيبدأ بها الفريق أمام النجم، موضحاً أن هذا اللقاء مصيرى وحاسم فى مشوار الفريق نحو التتويج بالكونفيدرالية.

وأعرب جروس، عن ثقته فى جميع اللاعبين وفى قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للنهائى وتحقيق حلم القلعة البيضاء، وطلب جروس من اللاعبين تنفيذ التعليمات والالتزام والتركيز الشديد فيما هو مقبل، خاصة أن الفريق مقبل على فترة مهمة تحتاج للتركيز من الجميع، كما عقد جلسة خاصة مع التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، لأجل تحفيزه لاستعادة مستواه والظهور بشكل جيد فى المباراة، خاصة أنه على دراية كبيرة بملعب «سوسة»، إذ كان لاعباً فى صفوف النجم قبل الانضمام للزمالك.

ومن المتوقع أن يبدأ الأبيض المباراة بتشكيل مكون من «محمود جنش ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء وحمدى النقاز وعبدالله جمعة وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمود عبدالمنعم كهربا وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وعمر السعيد»، ويفتقد الفريق فى هذه المباراة كلاً من فرجانى ساسى وحازم إمام وخالد بوطيب ومصطفى فتحى ومحمد عنتر للإصابة وأحمد مدبولى لأسباب فنية.

في المقابل، يدخل النجم الساحلى التونسى اللقاء متسلحاً بعاملى الأرض والجمهور من أجل تعويض خسارة الذهاب بهدف دون رد، وتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان الوصول للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من نهضة بركان المغربى والصفاقسى التونسى فى نهائية الكونفيدرالية، وخاض النجم الساحلى تدريباته على مدار الأيام الأربعة الماضية بعد راحة يومين احتفل فيها اللاعبون والجهازان الفنى والإدارى مع الجماهير بالتتويج بكأس زايد للأندية.

وشهدت التدريبات مشاركة المدافع عمار الجمل، الذى تماثل للشفاء التام من الإصابة فى عضلة الفخذ، ليدخل الفريق التونسى اللقاء بصفوف شبه مكتملة باستثناء غياب الثنائى كريم العريبى بسبب الإيقاف، ومحمد أمين بن عمر بعد تعرضه للإصابة فى الرباط الصليبى فى مواجهة الذهاب، وركز الفرنسى روجيه لومير، المدير الفنى للفريق، على الإعداد الذهنى للاعبين، حيث تحدث مع كل اللاعبين قبل انطلاق المران، ليبعدهم عن الضغوطات النفسية، مطالباً إياهم بتعويض خسارتهم فى لقاء الذهاب، وأكد «لومير» أنه درس نقاط ضعف الزمالك جيداً، خاصة الهفوات التى كانت موجودة فى الدفاع، التى سيلعب عليها فى لقاء اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ النجم اللقاء بطريقة 3-4-3 مكونة من، مكرم البديرى فى حراسة المرمى، صدام بن عزيزة وعمر كوناتى وزياد بوغطاس فى خط الدفاع، وماهر الحناشى ووجدى كشريدة وفراس بالعربى وكريم العواضى فى الوسط، وحازم الحاج حسن، ياسين الشيخاوى وإيهاب المساكنى فى الهجوم.

فى سياق متصل، حرصت إدارة النجم على توفير وسائل نقل لجماهير الفريق، لتسهيل حضورها فى المباراة بعد جلسة عمل مع مسئولى شركة النقل بالساحل، ليتم تخصيص رحلات من مدينة سوسة إلى بقية مدن الساحل، بعد نهاية المباراة، فى إطار تمكين الجمهور من العودة إلى منازلهم فى ظروف طيبة.