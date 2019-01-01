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مدير المنتخب يكشف سبب اختيار غينيا وتنزانيا لمواجهتهما وديًا

04:06 ص | الأحد 05 مايو 2019
كتب: محمد خيري
مدير المنتخب يكشف سبب اختيار غينيا وتنزانيا لمواجهتهما وديًا

المنتخب

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أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، على خوض وديتان أمام غينيا وتنزانيا للمنتخب قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال "لهيطة" في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أجيري كان يريد خوض ثلاية وديات، ولكن المعسكر 10 أيام فقط ولذلك من الصعب ان نخوض أكثر من وديتان".

واردف: "اجيري طلب اللعب أمام غينيا لانها مستوى ثان، وايضا تنزانيا لانها مستوى رابع، ولا يمكن أن نخوض وديات أقوى من ذلك خاصة ونحن على مشارف البطولة".

واتم كلماته: "ارسلنا خطابات ل 12 منتخب، واستقرينا في النهاية على غينيا وتنزانيا".

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