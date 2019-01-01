جروس يستعين بـ"مترجم سرى" لمراقبة تصريحات رئيس الزمالك

علم "الوطن سبورت" أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعان خلال الفترة الأخيرة بمترجم خاص له لترجمة ما يدور في جلسات رئيس الزمالك، وتصريحاته المختلفة.

ووصلت معلومات إلى المدير الفنى للفريق، تفيد بأن المترجم الخاص به، والمعين من قبل مجلس الإدارة، المتواجد مع الجهاز، لا ينقل له كل ما يقال عنه من قبل رئيس القلعة البيضاء، وبالتالى قرر الإستعانة بمترجم سرى حتى يعلم كل ما يتردد خلال هذه الفترة، ومراقبة تصريحات رئيس النادي.

ويلتقي اليوم فريقا النجم الساحلي والزمالك، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزمالك مواجهة الإياب متسلحاً، بانتصاره ذهابا بهدف دون مقابل سجله محمود عبد المنعم "كهربا"، ويحتاج الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بشرط التسجيل ليضمن الوصول إلى المباراة النهائية.