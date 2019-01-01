مدرب المنتخب: محمد صلاح قادر على المشاركة أمام برشلونة

تحدث هاني رمزي مدرب عام المنتخب الوطني عن الإصابة القوية التي تعرض لها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال مبارلة فريقه الأخيرة أمام نيوكاسل.

وقال رمزي خلال تصريحات لقناة "أن سبورت": "القلق يصيب جهاز المنتخب عندما يتعرض نجم بحجم محمد صلاح للإصابة وخاصة مع اقتراب موعد انطلاق بطولة أمم أفريقيا".

وكشف مدرب الفراعنة عن تواصل طبيب المنتخب محمد أبو العلا مع طبيب ليفربول بعد اللقاء بساعة، في ظل البروتوكول الذي يجمع جهاز الفراعنة بكل الأجهزة الفنية والطبية لأندية محترفينا في الخارج، وعرف أن صلاح تعرض للإصابة بارتجاج خفيف ودوار، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ثم استفاق بعد 5 دقائق، وتابع الوقت المتبقي من المباراة في غرفة خلع الملابس ثم غادر الملعب على قدميه.

وواصل رمزي تصريحاته قائلا: "أعتقد أن الإصابة لن تمنع محمد صلاح من المشاركة أمام برشلونة بمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حالة اللاعب جيدة وننتظره في مواجهة برشلونة وكذلك كأس الأمم الأفريقية، ليكون سببا في فوز المنتخب باللقب".

وخطف نادي ليفربول الإنجليزي، صدارة الدوري الإنجليزي من مناشستر سيتي مجددا، ليواصل المنافسة الشرسة على اللقب، بالفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سانت جيمس بارك وأجل الحسم حتى الجولة المقبلة من البريميرليج.

وأثار الدولي محمد صلاح، هداف البطولة، قلق كل الجماهير، بعد سقوطه أثر التدخل العنيف وسقط صلاح أرضاً بعد التحام عنيف مع حارس مرمى نيوكاسل، الذي قفز عاليا ليصطدم برقبة ورأس الفرعون المصري، الذي استقر على الأرض في الملعب دون حركة، قبل أن يغادر أرض الملعب على نقالة، وهو يبكي، ليكرر نفس الموقف الذي تعرض له في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما أصيب بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، خرج أيضا من الملعب على إثرها ولم يتمكن من اللحاق بالمباراة الأولى للمنتخب الوطني في كأس العالم الماضي بروسيا.