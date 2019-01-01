الشحات وأزارو يقودان هجوم الأهلي أمام النجوم.. وإكرامي وسليمان على دكة البدلاء

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الأهلي
أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النجوم، بعد قليل، على ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل الأهلي كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.
خط الهجوم: وليد أزارو.
وضمت دكة بدلاء الأهلي كلًا من: شريف إكرامي - هشام محمد - وليد سليمان - رامي ربيعة - جيرالدو - محمد هاني - صلاح محسن.
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