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الشحات وأزارو يقودان هجوم الأهلي أمام النجوم.. وإكرامي وسليمان على دكة البدلاء

06:06 م | الأحد 05 مايو 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
الشحات وأزارو يقودان هجوم الأهلي أمام النجوم.. وإكرامي وسليمان على دكة البدلاء

الأهلي

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أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النجوم، بعد قليل، على ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلًا من: شريف إكرامي - هشام محمد - وليد سليمان - رامي ربيعة - جيرالدو - محمد هاني - صلاح محسن.

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