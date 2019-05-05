بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي والنجوم اليوم 5-5-2019

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي والنجوم، في إطار منافسات الجولة في الـ 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد بتروسبورت.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات - وليد أزارو.

تشكيل النجوم: أحمد ربيع - خالد عبد الرازق - صلاح أمين - إسلام الفار - محمد الشحات - محمود حليمو - أحمد أيمن - محمود فتح الله - أيمن الغباشي - إسلام حازم - كريم فؤاد.

بث مباشر لمباراة الأهلي والنجوم من هنا:

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أحداث المباراة:

في الدقيقة الأولى من زمن هجمة خطيرة للنادي الأهلي وصلت الكرة إلى رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء لكن دفاع النجوم نجح في إبعاد الكرة من أمام لاعب الأهلي سريعًا.

في الدقيقة الرابعة توغل رمضان صبحي، لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء النجوم من الجانب الأيسر، ليمرر تمريرة عرضية وصلت إلى حسين الشحات والذي سددها بقوة ومرت أعلى عارضة مرمى النجوم.

في الدقيقة السادسة نجح وليد أزارو في تسجيل هدفًا للفريق الأحمر في شباك النجوم.

وصف الهدف: جاء هدف تقدم الأهلي من انفراد وليد أزارو بمرمى النجوم، والذي سدد الكرة بقوة داخل منطقة جزاء الفريق الخصم لتصطدم بقدم حارس مرمى النجوم وتصل من جديد إلى أزارو ليضعها في الشباك الخالية من حارسها بكل سهولة.

وفي الدقيقة الثامنة انفرد مهاجم الأهلي، وليد أزارو بمرمى النجوم من جديد، لكن حارس الفريق الخصم تصدى لكرته هذه المرة.

واصل بعد ذلك الفريق الأهلاوي سيطرته على وسط الميدان وسط تراجع دفاعي كبير من جانب لاعبي النجوم.

وكاد صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي أن يحرز ثاني أهداف الفريق الأحمر في الدقيقة 14 من تسديدة خادعة كادت تدخل شباك الفريق الخصم، لكنها مرت أعلى عارضة النجوم بقليل.

وفي الدقيقة 17 سدد حمدي فتحي رأسية قوية تجاه مرمى النجوم داخل منطقة جزاء الفريق الخصم، لكنها مرت أعلى عارضة الفريق الخصم بسنتيمترات قليلة فقط.

وواصل العملاق الأهلاوي بعد ذلك سيطرته على وسط الملعب، في المقابل بدا لاعبي النجوم مستسلمين تمامًا لضغط الفريق الأحمر المتواصل.

وفي الدقيقة 25 انفرد المهاجم المغربي، وليد أزارو لاعب الأهلي بمرمى النجوم من جديد وأطلق تصويبة قوية تجاه مرمى النجوم، تصدى لها حارس مرمى الفريق الخصم ببراعة كبيرة.

في الدقيقة 29 سدد إسلام الفار، لاعب النجوم تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الأهلي، لكن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر أمسك الكرة ببراعة.

في الدقيقة 36 سدد علي معلول ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى النجوم بسنتيمرات قليلة فقط.

في الدقيقة 40 سيطرة متواصلة من الأهلي، في المقابل استمر التراجع الدفاعي كبير من لاعبي النجوم والذين عجزوا عن تهديد مرمى الفريق الأحمر بأي فرصة خطيرة حقيقية.

في الدقيقة 45 احتسب حكم اللقاء دقيقة واحدة وقت بدل ضائع.

حكم اللقاء يطلق صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على النجوم بهدف نظيف.

في بداية الشوط الثاني تواصلت سيطرة الأهلي على وسط الميدان، واستمر التراجع الدفاعي الكبير من لاعبي النجوم.