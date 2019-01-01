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تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي.. كهربا والسعيد يقودان الهجوم

07:13 م | الأحد 05 مايو 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي.. كهربا والسعيد يقودان الهجوم

الزمالك والنجم

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أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة النجم الساحلي، بإياب الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستنطلق في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي بسوسة.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بطل تونس كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمدي النقاز.

في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – ابراهيم حسن.

في خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما جاء على دكة البدلاء كلًا من: عماد السيد حارس مرمي – محمد عبد الغني – أيمن حفني – بهاء مجدي – حميد احداد – محمد ابراهيم – أحمد زيزو.

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