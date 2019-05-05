بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 5-5-2019

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على الملعب الأولمبي بسوسة.

تشكيل الزمالك: جنش - عبد الله جمعة – الونش – محمود علاء – حمدي النقاز - طارق حامد – محمود عبدالعزيز – كهربا – يوسف أوباما – إبراهيم حسن - عمر السعيد.

أحداث المباراة

بداية المباراة

ضغط كبير من جانب النجم الساحلي على دفاعات الزمالك من أجل التقدم.

ق 2 ضربة حرة لصالح النجم الساحلي في منتصف ملعب الزمالك بعد إعاقة كهربا لوجدي كشريدة.

ق 5 تمريرات من لاعبي النجم في منتصف ملعب الزمالك، وتناقل الكرات من الجانبين.

ق 8 مرور من وجدي كشريدة عبر الجهة اليمينى وأرسل كرة عرضية ولكن أبعدها دفاع الزمالك.

ق 11 بطاقة لحمدي النقاز من حكم المباراة بعد تعمده لإضاعة الوقت.

ق 14 ماهر الحناشي يتحصل على ضربة حرة بعد عرقلته على حدود منطقة الجزاء من قبل محمود علاء.

ق 16 المساكني يقف على تنفيذ الكرة ولكن تمر فوق عارضة الزمالك.

ق 22 تصويبة من إبراهيم حسن من داخل منطقة جزاء النجم الساحلي ولكن أبعدها مكرم البديري ببراعة.

ق 24 ضغط مكثف من لاعبي الزمالك على دفاعات النجم الساحلي.

ق 29 تعرض حازم حاج حسن للسقوط داخل منطقة جزاء الزمالك بعد كرة مشتركة مع محمود علاء وحكم اللقاء لم يحتسب شيء.

ق 31 ركنية للنجم الساحلي من الجهة اليسرى تصل إلى ماهر الحناشي أبعدها من أمامه حمدي النقاز.

ق 33 تصويبة من وجدي كشريدة ولكن بعيدة عن مرمى جنش.

ق 36 خطأ من مكان مؤثر للنجم الساحلي بعد تدخل محمود علاء على ياسين الشيخاوي.

ق 38 تصويبة من مسافة بعيدة من عمر السعيد ولكن بعيدة تماما عن درب المرمى.

ق 42 ركنية للنجم الساحلي نفذت بشكل مميز وصوب المهاجم الكرة وسط دربكة داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها عبدالله جمعة من على خط المرمى.