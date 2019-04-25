الشوط الأول| بالفيديو.. الأهلي يتقدم على النجوم بهدف أزارو

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي الأهلي والنجوم، بالجولة الـ 29 من الدوري المصري، بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وأحرز وليد أزارو هدف الفريق الأحمر الوحيد، في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة الأولى، هجمة خطيرة للنادي الأهلي وصلت الكرة إلى رمضان صبحي، داخل منطقة الجزاء لكن دفاع النجوم نجح في إبعاد الكرة من أمام لاعب الأهلي سريعًا.

في الدقيقة 4، توغل رمضان صبحي، لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء النجوم من الجانب الأيسر، ليمرر تمريرة عرضية وصلت إلى حسين الشحات، والذي سددها بقوة ومرت أعلى عارضة مرمى النجوم.

في الدقيقة 6، نجح وليد أزارو في تسجيل هدفًا للفريق الأحمر في شباك النجوم، وجاء الهدف من انفراد وليد أزارو بمرمى النجوم، والذي سدد الكرة بقوة داخل منطقة جزاء الفريق الخصم لتصطدم بقدم حارس مرمى النجوم وتصل من جديد إلى أزارو، ليضعها في الشباك الخالية من حارسها بكل سهولة.

وفي الدقيقة 8، انفرد مهاجم الأهلي، وليد أزارو بمرمى النجوم من جديد، لكن حارس الفريق الخصم تصدى لكرته هذه المرة.

وواصل بعد ذلك الفريق الأهلاوي سيطرته على وسط الميدان، مع تراجع دفاعي كبير من جانب لاعبي النجوم.

وكاد صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي أن يحرز ثاني أهداف الفريق الأحمر في الدقيقة 14 من تسديدة خادعة كادت تدخل شباك الفريق الخصم، لكنها مرت أعلى عارضة النجوم بقليل.

في الدقيقة 17 سدد حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي رأسية قوية تجاه مرمى النجوم داخل منطقة جزاء الفريق الخصم، لكنها مرت أعلى عارضة الفريق الخصم بسنتيمترات قليلة فقط.

وواصل العملاق الأهلاوي، بعد ذلك سيطرته على وسط الملعب، في المقابل بدا لاعبي النجوم مستسلمين تمامًا لضغط الفريق الأحمر المتواصل.

وفي الدقيقة 25، انفرد المهاجم المغربي، وليد أزارو لاعب الأهلي بمرمى النجوم من جديد وأطلق تصويبة قوية تجاه مرمى النجوم، تصدى لها حارس مرمى الفريق الخصم ببراعة كبيرة.

في الدقيقة 29، سدد إسلام الفار، لاعب النجوم تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الأهلي، لكن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر أمسك الكرة ببراعة.

في الدقيقة 36، سدد علي معلول ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى النجوم بسنتيمرات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 40، سيطرة متواصلة من الأهلي، في المقابل استمر التراجع الدفاعي كبير من لاعبي النجوم، والذين عجزوا عن تهديد مرمى الفريق الأحمر بأي فرصة خطيرة حقيقية.

الجدير بالذكر، أن الأهلي يحتل حاليًا 64 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يحتل النجوم المركز الأخير برصيد 25 نقطة.