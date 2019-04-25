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60 دقيقة| الأهلي يسيطر ويسعى لإحراز هدفه الثاني.. والنجوم مستسلم

08:29 م | الأحد 05 مايو 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
60 دقيقة| الأهلي يسيطر ويسعى لإحراز هدفه الثاني.. والنجوم مستسلم

الأهلي والنجوم

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مرت 60 دقيقة حتى الآن من زمن مباراة الأهلي والنجوم، بالجولة الـ 29 من الدوري المصري، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف.

وفي بداية الشوط الثاني، تواصلت سيطرة الأهلي على وسط الميدان، واستمر التراجع الدفاعي الكبير من لاعبي النجوم.

وفي الدقيقة 51، تعرض رمضان صبحي لتدخل عنيف من لاعب وسط النجوم أحمد ربيع الشيخ، ليحصل الأخيرة على كارت أصفر.

وفي الدقيقة 52، أهدر وليد أزارو، مهاجم الأهلي فرصة هدف محقق بعد انفراده بمرمى النجوم، لكن حارس الفريق الخصم تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 54، وصلت تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء للاعب وسط الفريق الأحمر، صالح جمعة، وسددها بقوة، لكنها علت عارضة مرمى النجوم بقليل.

وفي الدقيقة 55، أجرى النجوم أول تغييراته بنزول جرجس مجدي محل محمود عبدالحليم.

وفي الدقيقة 56، اخترق إسلام الفار منطقة جزاء الأهلي من الجانب الأيسر، ليسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة محمد الشناوي حاي الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 58، سدد صالح جمعة كرة قوية من داخل منطقة جزاء النجوم، لكن دفاع الفريق الخصم نجح في إبعاد الكرة في آخر اللحظات من أمام اللاعب الأهلاوي.

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