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الشوط الأول| التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الزمالك والنجم بنصف نهائي الكونفدرالية

09:51 م | الأحد 05 مايو 2019
كتب: أحمد موسى
الشوط الأول| التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الزمالك والنجم بنصف نهائي الكونفدرالية

الزمالك والنجم الساحلي - أرشيف

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انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والنجم الساحلي، بالتعادل السلبي بين الفريقين خلال المباراة، التي تجمعهما بالملعب الأوليمبي بسوسة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

بداية اللقاء كانت حذرة بين الفريقين في وسط الملعب، مع استحواذ نسبي لأصحاب الأرض على الكرة.

وحذر الحكم الكونغولي ندالا نوجومبو الحارس محمود جنش، من إضاعة الوقت في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 10، أشهر الحكم الكونغولي بطاقة صفراء في وجه حمدي النقاز، بسبب إهدار الوقت.

وتحصل النجم الساحلي على ركلة حرة من حدود منطقة الجزاء، بعد تدخل قوي من محمود علاء على قدم ماهر الحناشي.

وأطلق إيهاب المساكني، تسديدة قوية مرت فوق مرمى الزمالك في الدقيقة 15.

وأهدر الزمالك فرصة هدف محقق، في الدقيقة 20، بتسديدة قوية من إبراهيم حسن تصدى لها حارس النجم الساحلي ببراعة.

وعاد النجم الساحلي للضغط مجددًا، في الدقيقة 22، عن طريق الظهير الأيمن وجدي كشريدة، بعد أن راوغ عبد الله جمعة بمهارة كبيرة، إلا أن عرضيته تجد رأس محمود علاء قبل حازم الحاج حسن.

وتحصل الزمالك على ضربة حرة، في وسط ملعب النجم الساحلي، بعد عرقلة من مدافع النجم الساحلي، لعبدالله جمعة في الدقيقة 26.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء لمحمود علاء في الدقيقة 27، إلا أن الحكم طالب باستكمال اللعب.

ضغط النجم الساحلي، اشتدت في الدقائق الأخيرة على مرمى الزمالك، وسط تألق من جانب دفاع الفارس الأبيض.

صدام بن عزيزة، كاد أن يسجل الهدف الأول للنجم الساحلي، في الدقيقة 42، برأسية من داخل منطقة الجزاء، ولكن عبد الله جمعة، أخرج الكرة من على خط المرمى.

ويحل الزمالك ضيفًا على الملعب الأوليمبي بسوسة، لملاقاة النجم الساحلي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف.

 

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