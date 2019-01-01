حارس الزمالك يتقيأ.. ويصر على استكمال مباراة النجم الساحلي

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حارس الزمالك
سقط محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، في ملعب سوسة، خلال مباراة فريقه أمام نادي النجم الساحلي التونسي، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ولم يتدخل حارس الزمالك مع أي لاعب داخل المستطيل الأخضر، حيث كان سقوطه بشكل مفاجئ، وأصابته حالة قيئ، قبل اتخاذه القرار بالعودة لاستكمال مواجهة فريقه أمام النجم، الأمر، الذي أدى إلى انفعال حكم المباراة، بسبب شعوره بتعمد اللاعب إهدار الوقت.
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