بالفيديو| لحظة طرد حارس الزمالك أمام النجم الساحلي

خرج محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك مطرودًا من مواجهة فريقه أمام النجم الساحلي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء طرد حارس الزمالك، بعد إمساكه بالكرة خارج منطقة جزاء فريقه في لقطة غريبة من جانبه، لُيطرد بعدها لحصوله على الإنذار الثاني بالمباراة، ويحتسب حكم اللقاء ركلة حرة للفريق التونسي.

وكان الزمالك أجرى كامل تغييراته أمام النجم، ليقف عمر السعيد مهاجم الفريق، بدلا منه في مرمى الأبيض.