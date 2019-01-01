تأهل تاريخي للزمالك لنهائي الكونفدرالية بعد التعادل سلبيًا أمام النجم الساحلي

حقق الزمالك تأهلًا تاريخيًا لنهائي كأس الكونفدرالية، بعد تعادله أمام النجم الساحلي سلبيًا، في إياب نصف نهائي البطولة خلال المباراة، التي جمعتهما بالملعب الأوليمبي بسوسة.

واستفاد الزمالك من انتصاره في مباراة الذهاب بهدف نظيف، والذي أحرزه محمود عبد المنعم كهربا ليتأهل الفارس الأبيض للمباراو النهائية.

وضرب الزمالك موعدًا مع نهضة بركان في المباراة النهائية، على أن تقام مباراة الذهاب في المغرب، بينما يقام لقاء الإياب في ملعب برج العرب.

بداية اللقاء كانت حذرة بين الفريقين في وسط الملعب، مع استحواذ نسبي لأصحاب الأرض على الكرة.

وحذر الحكم الكونغولي ندالا نوجومبو الحارس محمود جنش، من إضاعة الوقت في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 10، أشهر الحكم الكونغولي بطاقة صفراء في وجه حمدي النقاز، بسبب إهدار الوقت.

وتحصل النجم الساحلي على ركلة حرة من حدود منطقة الجزاء، بعد تدخل قوي من محمود علاء على قدم ماهر الحناشي.

وأطلق إيهاب المساكني، تسديدة قوية مرت فوق مرمى الزمالك في الدقيقة 15.

وأهدر الزمالك فرصة هدف محقق، في الدقيقة 20، بتسديدة قوية من إبراهيم حسن تصدى لها حارس النجم الساحلي ببراعة.

وعاد النجم الساحلي للضغط مجددًا، في الدقيقة 22، عن طريق الظهير الأيمن وجدي كشريدة، بعد أن راوغ عبد الله جمعة بمهارة كبيرة، إلا أن عرضيته تجد رأس محمود علاء قبل حازم الحاج حسن.

وتحصل الزمالك على ضربة حرة، في وسط ملعب النجم الساحلي، بعد عرقلة من مدافع النجم الساحلي، لعبدالله جمعة في الدقيقة 26.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء لمحمود علاء في الدقيقة 27، إلا أن الحكم طالب باستكمال اللعب.

ضغط النجم الساحلي، اشتدت في الدقائق الأخيرة على مرمى الزمالك، وسط تألق من جانب دفاع الفارس الأبيض.

صدام بن عزيزة، كاد أن يسجل الهدف الأول للنجم الساحلي، في الدقيقة 42، برأسية من داخل منطقة الجزاء، ولكن عبد الله جمعة، أخرج الكرة من على خط المرمى.

إيهاب المساكني، أهدر أخطر فرص المباراة في الدقيقة 49 للنجم الساحلي، برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للحارس جنش.

وتراجع الزمالك للخلف بشكل كامل في شوط المباراة الثاني، لأجل إغلاق المساحات على لاعبي النجم الساحلي.

واستمرت الجماهير التونسية في مؤزارة فريقها بكل قوة، على أمل إحراز فريقها هدف يعادل نتيجة مباراة الذهاب.

وسقط جنش في الدقيقة 54، وسط تحذيرات حكم المباراة من إهدار الوقت.

وأجرى جروس، أول تغييرات الزمالك، بدخول محمد إبراهيم، بدلًا من كهربا في الدقيقة 55.

وسقط محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، في ملعب سوسة في الدقيقة 56 وسط دخول الجهاز الطبي لملعب اللقاء لعلاج اللاعب.

وأهدر إيهاب المساكني مجددًا فرصة الهدف الأول للنجم الساحلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت فوق المرمى.

وعاد جنش للتألق مرة أخرى بإنقاذه كرة خطيرة لإيهاب المساكني في الدقيقة 70.

واستحوذ الزمالك على الكرة نسبيًا، ولكن دون خطورة على مرمى مكرم حارس مرمى النجم الساحلي.

ماهر الحناشي، أهدر فرصة هدف محقق للنجم الساحلي في الدقيقة 73.

وخرج يوسف أوباما في الدقيقة 75، ودخل أحمد سيد زيزو بدلًا منه في ثاني تغييرات الأبيض.

واستحوذ الزمالك على الكرة في الدقائق الأخيرة، وسط تراجع من جانبي لاعبي النجم الساحلي في الدقاءق العشر الأخيرة.

وتحصل عمر السعيد، على بطاقة صفراء، في الدقيقة 86 بعد إعاقته لحارس مرمى النجم الساحلي.

وخرج إبراهيم حسن في الدقيقة 92، وحل بدلًا منه محمد عبد الغني، لأجل تأمين الخط الخلفي.

وتحصل جنش على بطاقة حمراء في الدقيقة 93 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، ليضطر الأبيض، لإكمال اللقاء بعمر السعيد في حراسة المرمى، بعد إجرائه الـ3 تغييرات.