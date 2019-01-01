برشلونة عن غياب صلاح: المناسبات الكبرى تحتاج أصحاب الطراز العالمي

علق الحساب الرسمي لبرشلونة عبر تويتر على أنباء غياب محمد صلاح نجم ليفربول عن لقاء الفريقين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" غدًَا الثلاثاء.

وقال الحساب الرسمي لبرشلونة عبر تويتر ردًا على حساب نظيره ليفربول الذي أعلن غياب صلاح بالقول: "مثل هذه المواجهات تكون للاعبين أصحاب الطراز الرفيع.. نتمنى لك الشفاء العاجل".

وتعرض ليفربول للخسارة 0-3 أمام برشلونة في مباراة الذهاب التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب "كامب نو" معقل البلاوجرانا.

وكشف الألماني يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة عن مواجهة عودة صلاح للملاعب: "محمد صلاح سيكون متاحًا أمام وولفرهامبتون".

وأضاف: "صلاح لا يمكن أن يلعب غدًا، عملية شفائه أفضل، لكن لا يمكن أن يلعب غدًا".

ويلتقي ليفربول نظيره برشلونة الإسباني في تمام التاسعة مساء غدا الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد" في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".