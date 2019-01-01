الأهلي يُفاوض «كيكانا».. و5 آلاف جنيه غرامة على كل «كيلو» زيادة بوزن اللاعبين

نقلا عن العدد الورقي

دخل «كيكانا»، لاعب وسط وقائد فريق صن داونز الجنوب أفريقى، دائرة اهتمامات الجهاز الفنى لفريق الأهلى لتدعيم الصفوف به فى موسم الانتقالات الصيفى مطلع الموسم الجديد، حيث كشف مصدر عن إعجاب «لاسارتى» بقدرات اللاعب البدنية والفنية، لتمتعه بالقوة والسرعة المطلوبة فى لاعب الوسط، وهى عوامل من وجهة نظره يفتقدها الفريق حالياً، فضلاً عن خبراته الأفريقية الكبيرة.

وفتح الأهلى خط المفاوضات مع وكيل اللاعب، لمعرفة جميع التفاصيل المالية الخاصة به، وبعد الوقوف عليها ستتم مقارنتها بأسعار عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام للأحمر فى الفترة المقبلة، حيث يراقب الجهاز الفنى عدداً كبيراً من اللاعبين فى مراكز مختلفة، بناء على تعليمات مارتن لاسارتى وإدارة النادى، وذلك لوضع أكثر من خيار خلال موسم الانتقالات.

من ناحية أخرى، قرر النادى صرف الأهلى مستحقات لاعبيه بعد الفوز على النجوم فى اللقاء الأخير وتصدر بطولة الدورى، متضمنة مكافآت الفوز على طلائع الجيش والنجوم بواقع 60 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، وطالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، اللاعبين بمواصلة الانتصارات الفترة المقبلة من أجل حسم لقب الدورى، متعهداً بزيادة المكافآت فى المباريات المقبلة.

ويتسلم محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اليوم، تقريراً خاصاً من مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق حول تقييمه للفترة الماضية إلى جانب الصفقات التى يحتاجها الفريق، ورأيه فى لاعبى الأحمر بشكل مفصل، فضلاً عن اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم.

من جانبه، أشاد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأحمر، بلاعبى الأهلى عقب مباراة النجوم، وحذر من استمرار ظاهرة إهدار الفرص خلال المباريات، موضحاً أن الفترة المقبلة من عمر الدورى الممتاز لا تحتمل ضياع كل هذا الكم من الفرص السهلة فى لقاء واحد، وطالبهم بالتسجيل من أنصاف الفرص لقتل أى لقاء مبكراً والحصول على النقاط الثلاث، كما حذَّر اللاعبين من الإفراط فى تناول الأطعمة طوال شهر رمضان لعدم زيادة أوزانهم، وتوقيع غرامات بواقع 5 آلاف جنيه على «الكيلو» الواحد الزيادة فى وزن أى لاعب.

ويستأنف الأهلى تدريباته، اليوم، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز، وغادر محمد محمود، لاعب الوسط، القاهرة متوجهاً إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجى بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى عقب انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من وادى دجلة فى يناير الماضى، فيما يعود سعد سمير للقاهرة قادماً من ألمانيا، غداً «الأربعاء»، بعد خضوعه لعدد من الفحوصات بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الخلفى، ويستكمل اللاعب برنامجه العلاجى داخل الفريق.