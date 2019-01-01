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الزمالك ينتظر رد وزير الرياضة لخوض نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة

03:44 ص | الثلاثاء 07 مايو 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
الزمالك ينتظر رد وزير الرياضة لخوض نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة

استاد القاهرة

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نقلا عن العدد الورقي،،

ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على طلب إقامة مباراة العودة لنهائى كأس الكونفدرالية والمقرر لها يوم 26 مايو الجارى على ملعب استاد القاهرة.

ويأمل الأبيض في اعتبار المباراة بروفة للملعب قبل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، وهو ما تسمح به لوائح «كاف».

يذكر أن الفريق الأبيض تعادل في الإياب مع النجم الساحلي التونسي بدون أهداف، وتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة بعد الفوز في الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

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