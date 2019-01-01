الزمالك يقدم التماسًا للاتحاد الأفريقي لرفع إنذار «جنش» قبل نهائي الكونفدرالية

نقلا عن العدد الورقي..

استقر نادى الزمالك على تقديم التماس للاتحاد الافريقي، كاف، لرفع الإنذار الثانى الذى حصل عليه حارس الفريق محمود عبدالرحيم «جنش»، خلال مواجهة النجم الساحلي، وتسبب فى طرده وغيابه عن الفريق فى المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى.

وشددت إدارة الزمالك على أن الحكم الأنجولى ندالا نجامبو تعمَّد ظلم الفريق الأبيض منذ بداية المباراة، وظهر وكأنه يتربص بالفريق لاحتساب ضربة جزاء للفريق المنافس.

يذكر أن الفريق الأبيض تعادل في الإياب مع النجم الساحلي التونسي بدون أهداف، وتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة بعد الفوز في الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.