خلاف في اتحاد الكرة حول تسعيرة الحكام الأجانب الموسم المقبل

تسود حالة من الخلاف الشديد داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب تسعيرة استقدام الحكام الأجانب فى مباريات الدورى الممتاز خلال الموسم المقبل، ورفع سعرها عن الموسم الحالى الذى يدفع فيه أى نادى يرغب فى استقدام حكام أجانب 15 ألف دولار الحكام العرب و25 ألف دولار للحكام الأجانب.

واقترح بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة زيادة قيمة استقدام الحكام الأجانب بالموسم المقبل بحيث يصل إلى 50 ألف دولار، حتى يراجع النادى نفسه قبل التقدم بطلب رسمى لاستقدام حكام أجانب لمبارياته، وتخشى تلك الجبهة من تراجع مستوى التحكيم المصرى إذا ظل الأمر الموسم المقبل على ما هو عليه الموسم الحالى، لذلك ترغب فى فرض شروط مادية قد تكون تعجيزية على بعض الأندية.

وعارضت مجموعة أخرى من مجلس الجبلاية تلك الفكرة تماما واعتبرت أن الحد من استقدام الحكام الأجانب لا يكون حله رفع تسعيرة استقدام هؤلاء الحكام، نظرا لأن هناك أندية تمتلك المال بالمسابقة وستكون قادرة على دفع ذلك المبلغ بعد زيادته، وإنما الحل صدور قرار رسمى بمنع استقدام حكام أجانب إلا فى مباريات القمة فقط بين الفرق المتصارعة على الوصول لصدارة الدورى.