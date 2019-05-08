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عادل المأمور: مش عارف ليه مستعجلين على موتي ولكل أجل كتاب

10:34 ص | الأربعاء 08 مايو 2019
كتب: عثمان إبراهيم
عادل المأمور: مش عارف ليه مستعجلين على موتي ولكل أجل كتاب

عادل المأمور: مش عارف ليه مستعجلين على موتي ولكل أجل كتاب

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أبدى عادل المأمور حارس مرمى الزمالك الأسبق، اندهاشه من الشائعات التي انتشرت بخبر وفاته ورحيله عن الدنيا.

وتواصلت "الوطن سبورت" مع "المأمور" الذي أكد أنه بصحة جيدة، ولا يعاني من أي شيء، قائلا "مش عارف ليه مستعجلين على موتي".

وأضاف حارس الزمالك الأسبق، أنه مؤمن بأن لكل أجل كتاب، وأنه يعيش حالة من الحزن بعد فقدان والدته التي تم دفنها منذ يومين.

وأوضح عادل المأمور، أنه قام بإغلاق هاتفه المحمول، ليلة الأمس وحتى الصباح، ولكنه فوجيء بعشرات الاتصالات الهاتفية فور فتحه صباح اليوم.

 

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