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1000 حافلة لنقل جماهير أمم أفريقيا من الميادين العامة للملاعب

08:45 ص | الخميس 09 مايو 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
1000 حافلة لنقل جماهير أمم أفريقيا من الميادين العامة للملاعب

جماهير مصر

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نقلًا عن العدد الورقي

تواصلت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، مع وزارة النقل والهيئات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، للترتيب بشأن الحافلات التى تنقل الجماهير المنتظر حضورها مباريات البطولة، المقرّر انطلاقها يوم 21 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وأكدت اللجنة المنظمة لكان 2019، تخصيص 1000 حافلة لخدمة البطولة من جميع الميادين تقوم بنقل الجمهور من الميادين والمحطات الرئيسية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جميع الاستادات المختلفة التى ستُقام عليها المباريات، وتم الانتهاء من صيانة ودهان 405 أوتوبيسات، إلى جانب إجراء صيانة وطلاء 161 محطة أوتوبيس، وتشهد الفترة الحالية التنسيق مع محافظى الإسكندرية والإسماعيلية والسويس، لإنهاء الترتيبات الخاصة بهذا الملف، فى أقرب وقت ممكن، خاصة أن اللجنة تضع توفير سبل الراحة للجماهير على رأس أولوياتها.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الجهات المسئولة فى الدولة عن هذا الملف، شدّدت على أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات التى ستقام بها فعاليات البطولة، وهى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، لمراجعة كل الاستعدادات والترتيبات اللازمة فى المنشآت الرياضية والصحية والفندقية والثقافية والسياحية، ومراجعة مستوى النظافة بتلك المحافظات والشوارع الرئيسية والمرافق العامة والطرق والإطفاء والمرور والساحات العامة وشاشات العرض والأنشطة الترفيهية والتسويقية واحتياجات المحافظات للظهور بالمظهر الحضارى اللائق بصورة مصر ومكانتها فى القارة الأفريقية.

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