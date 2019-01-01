الاتحاد الأفريقي يرفض تظلم الزمالك ضد طرد «جنش»

علم "الوطن سبورت"، من مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، رفض تظلم نادي الزمالك، ضد قرار إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق بعد طرده في مباراة النجم الساحلي التونسي، في الدور قبل النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الاتحاد الأفريقي أكد استحالة التدخل في قرارات الحكم.. وواقعة الطرد سُجلت في تقرير المباراة

وقال المصدر في تصريحات لـ "الوطن سبورت": "الكاف يرفض رفع الإيقاف عن جنش، من منطلق استحالة التدخل في قرارات حكم المباراة، خاصة وأن واقعة طرد حارس الأبيض تم تسجيلها في تقرير الحكم وبالتالي لن يتم قبول تظلم الزمالك".

وتابع المصدر: "جنش سيغيب عن نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامته يوم 19 مايو الجاري".

وكان الزمالك قد استقر على تقديم التماسًا للاتحاد الافريقي، كاف، لرفع الإنذار الثانى الذى حصل عليه حارس الفريق محمود عبدالرحيم «جنش»، خلال مواجهة النجم الساحلي، وتسبب فى طرده وغيابه عن الفريق فى المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى.أضغط هنا

وشددت إدارة الزمالك على أن الحكم الأنجولى ندالا نجامبو تعمَّد ظلم الفريق الأبيض منذ بداية المباراة، وظهر وكأنه يتربص بالفريق لاحتساب ضربة جزاء للفريق المنافس.