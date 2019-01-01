لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة 33 للدوري الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تأجيل مواجهة الجونة والزمالك، التي كان مقرراً إقامتها يوم 28 مايو الجاري، في الجولة الـ 33 بالدوري الممتاز، لأجل غير مسمى.

وأعلنت لجنة المسابقات بالجبلاية، تأجيل لقاء الجونة والزمالك، لارتباط الأخير بمواجهة نهضة بركان يوم 26 من الشهر الجاري، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.