عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام دجلة

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين، لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساءً، على ملعب بتروسبورت.

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة وادى دجلة كلا من:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام.

في خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: عماد السيد حارس مرمي، محمد عبد الغني، أيمن حفني، حميد أحداد، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، بهاء مجدي.