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بالفيديو| محمود علاء يُسجل ثاني أهداف الزمالك بمرمى دجلة من ركلة جزاء

11:05 م | الخميس 09 مايو 2019
كتب: أحمد أبوالليل
بالفيديو| محمود علاء يُسجل ثاني أهداف الزمالك بمرمى دجلة من ركلة جزاء

الزمالك ووادي دجلة

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أحرز نادي الزمالك الهدف الثاني في مرمى نظيره وادي دجلة عن طريق محمود علاء في الدقيقة 48، من ركلة جزاء، بالمباراة المؤجلة من الجولة الـ29 ضمن مسابقة الدوري العام.

ويدخل الفريق الأبيض مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لنهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلى التونسى بنتيجة هدف نظيف من مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

ويأتى أبناء ميت عقبة فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة من 27 مباراة فقط، وأقل من مباراتين عن غريمه الأهلى متصدر البطولة برصيد 67 نقطة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 35 نقطة، ويخوض اللقاء من أجل تأكيد البقاء بالدورى أولاً، ثم البحث بعد ذلك عن مركز جيد بالمسابقة.

ويستعيد اليونانى تاكيس جهود أحمد رمضان بيكهام الظهير الأيمن بعد تغيبه عن المباراة الماضية أمام المصرى بسبب الإيقاف وحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له، وطالب تاكيس لاعبيه بالتركيز خلال مواجهة الزمالك، خاصة فى ظل امتلاك الفارس الأبيض عناصر هجومية قوية تستطيع الوصول لمرمى الخصم بسهولة.

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