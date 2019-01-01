فرجاني ساسي يستقبل أزمة حلقته مع رامز جلال بتعليق طريف: دعواتك مستجابة

علق فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس على ظهوره ببرنامج رامز في الشلال وتعرضه لمقلب من الفنان رامز جلال اليوم عبر قناة أم بي سي مصر.

وقال ساسي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "حبيبي يا رامز دعاوتك مستجابة ما شاء الله". في إشارة لتعرضه للإصابة عقب تصويره للحلقة، وغيابه عن الفريق.

وسقط التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك في فخ برنامج المقالب رامز في الشلال الذي يقدمه الفنان رامز جلال، فيما طالب رامز ساخرا من ساسي ألا يخوض التدريبات ويمكث في بيته للراحة.

وتعرض لاعب وسط الزمالك للعديد من المواقف الطريقة من رامز خلال حلقة اليوم على قناة أم بي سي مصر.

ويغيب فرجاني ساسي عن الزمالك في الوقت الحالي بسبب الإصابة، ومن المقرر أن تمتد إصابته حتى نهاية الموسم.

أزمة داخل الزمالك بعد حلقة فرجاني ساسي مع رامز جلال

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الحلقة التلفزيونية التى ظهر فيها فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق مع رامز جلال في برنامجه تسببت في وجود أزمة كبيرة داخل اروقة القلعة البيضاء بعدما وصلت إلى إدارة النادي معلومات بأن اللاعب قام بترتيب تصوير الحلقة دون علم إدارة النادي.

وكان الوطن سبورت قد نشر أن لاعب الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي تعمد الحصول على كارت أصفر أمام سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا على ملعب بتروسبورت، في المواجهة التي كانت مؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 24، والتي انتهت بانتصار الأبيض بهدف نظيف.

وأن السبب الرئيسي وراء ذلك أن اللاعب التونسي يرغب في الغياب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام المصري لرغبته في الذهاب في رحلة خارجية خلال الفترة المقبلة وهو موعد تصوير الحلقة وسافر اللاعب بالفعل الي الخارج لانه كان غائبا عن مباراة حسنية أغادير المغربي يوم 7 أبريل وبجانب غيابه أيضا عن مواجهة المصري يوم 11 ابريل.

يذكر ان فرجاني ساسي تعرض لإصابة قوية في القدم خلال مباراة الإياب يوم 14 أبريل أمام أغادير ومن وقتها وهو غائب عن مباريات الزمالك