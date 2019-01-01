جماهير الأبيض تهتف: الدوري يا زمالك.. وتوجه رسالة لمحمد إبراهيم

حرصت جماهير الزمالك، المتواجدة في ملعب بتروسبورت لمتابعة مباراة الزمالك ووادي دجلة على الهتاف لمحمد إبراهيم لاعب الفريق.

وبعد عاصفة من الهتافات ذهب محمد إبراهيم إلى الجماهير في المدرجات، وطالبوه بالصبر وعدم الرحيل نظرًا لقلة مشاركته مع الفريق.

كما هتفت جماهير الزمالك للاعبيها، قبل انطلاق المباراة قائلة: الدوري يا زمالك، لأجل حسم اللقب هذا الموسم.

ويتقابل الزمالك مع وادي دجلة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 60 نقطة.