الكشف عن قائمة منتخب مصر الموحدة لأمم أفريقيا نهاية مايو بـ23 لاعبا

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ضم 4 حراس للمرمى واستبعاد أحدهم قبل البطولة.. حيرة بسبب أيمن أشرف.. وفرصة عبدالله جمعة تتأكد،،،،

استقر المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على تغيير طريقته عند الإعلان عن قائمة اللاعبين المنتظر مشاركتهم فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، حيث لن يعلن المدرب -كما كان يفعل من قبل- عن أسماء قائمة اللاعبين المحترفين أولاً ثم قائمة اللاعبين المحليين، مفضلاً هذه المرة الكشف عن قائمة موحدة تضم أسماء المختارين من المحترفين بالخارج والمحليين.

من جانبه، أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، استقر على إعلان قائمة واحدة ونهائية بأسماء اللاعبين المشاركين فى بطولة الأمم الأفريقية، نهاية شهر مايو الحالى، لدخول معسكر إعداد الفريق للأمم الأفريقية فى الخامس من يونيو المقبل، ستكون هى القائمة النهائية التى سيتم إرسالها للكاف يوم 11 من الشهر ذاته، وستضم 23 لاعباً كما تنص لائحة البطولة.

وأضاف «لهيطة» أن معسكر يونيو المقبل سيضم أكثر من 23 لاعباً، تحسباً لتعرض أى لاعب فى القائمة النهائية للإصابة خلال المعسكر، خاصة أن اللائحة تتيح استبدال لاعب أو أكثر فى القائمة النهائية قبل انطلاق المباراة الأولى للفريق فى حالة الإصابة، شريطة أن يرفق بطلب الاستبدال تقرير طبى واف عن حجم وطبيعة الإصابة.

ومن المنتظر أن تضم قائمة المنتخب أربعة حراس مرمى، والأقرب حتى الآن وفقاً لفكر الجهاز الفنى هم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، وأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، ومحمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، ومحمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودى، على أن يتم استبعاد واحد منهم من القائمة النهائية للبطولة.

ويعيش جهاز المنتخب حالة من الحيرة فى بعض المراكز، أبرزها مركز الظهير الأيسر، فى ظل مشاركة أيمن أشرف، لاعب الأهلى، بمركز المساك، وحالة التألق التى يعيشها عبدالله جمعة بذلك المركز رغم أن مركزه الأساسى صانع لعب.

واستقر المكسيكى خافيير أجيرى على ضم لاعب الأبيض لقائمة كأس الأمم الأفريقية حال استمرار تألقه مع فريقه فى المباريات المقبلة بالدورى، ونهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان يومَى 19 و26 مايو الحالى على الترتيب.