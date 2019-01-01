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الشوط الأول| بالفيديو.. الزمالك يتقدم على دجلة بهدف عمر السعيد

10:51 م | الخميس 09 مايو 2019
كتب: حسين غريب
الشوط الأول| بالفيديو.. الزمالك يتقدم على دجلة بهدف عمر السعيد

عمر السعيد

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تقدم الزمالك بهدف دون رد على وادي دجلة، في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع الفريقين، بالجولة 29 من الدوري الممتاز.

وسجل هدف  الزمالك واللقاء الوحيد حتى الآن، اللاعب عمر السعيد في الدقيقة 22 من الشوط الأول مستغلا خطأ محمد عبدالمنصف حارس دجلة.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين، حاول خلالها الزمالك التسجيل من بداية اللقاء ونجح في ذلك.

وعلى الجانب الآخر وصل وادي دجلة هجومه، في أكثر من فرصة خطيرة على مرمى محمود جنش لكن لاعبي الفريق الدجلاوي فشلوا في ترجمتها لأهداف.

ويلعب الفريق الأبيض مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعد التأهل لنهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلى التونسى، بنتيجة هدف نظيف من مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

ويأتى أبناء ميت عقبة فى المركز الثالث، فى جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة من 27 مباراة فقط، وأقل من مباراتين عن غريمه الأهلى متصدر البطولة برصيد 67 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 35 نقطة، ويخوض اللقاء من أجل تأكيد البقاء بالدورى أولاً، ثم البحث بعد ذلك عن مركز جيد بالمسابقة

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