مارتن يول: السيتي سيفوز بالدوري الإنجليزي.. وأنصح محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول

نقلًا عن العدد الورقي

حرص مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الأهلي على التطرق للحديث عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال حواره للوطن سبورت.

وقال مارتن يول في حواره لجريدة الوطن، بالعدد المنشور اليوم 10-5-2019: محمد صلاح نجم كبير الآن فى الملاعب الأوروبية، يمتع جماهير كرة القدم بما يقدمه، خاصة مشاهدى الدورى الإنجليزى.

وأردف: إذا لم يفز صلاح بأى جوائز مع ليفربول هذا الموسم، فيجب أن يرحل، هذا أفضل توقيت لترك الفريق، أنصحه بالانتقال لـ«ريال مدريد» أو برشلونة، مثل زميله لويس سواريز، الذى تألق فى الليفر ولم يتوج بأى بطولات لكن مع برشلونة توج بكل شىء.

وأكمل: مانشستر سيتى سيتوج بالبطولة، هو الفريق الأقرب والأفضل من وجهة نظرى، يلعبون بشكل رائع.