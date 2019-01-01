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عبد المنصف عن التفويت للزمالك: أنا أكبر من الرد على تفاهة السوشيال ميديا

04:59 م | الجمعة 10 مايو 2019
كتب: محمد السيسي
عبد المنصف عن التفويت للزمالك: أنا أكبر من الرد على تفاهة السوشيال ميديا

محمد عبد المنصف

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علق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة على اتهامه بالتفويت خلال مباراة الزمالك الأخيرة حتى يساعد فريقه السابق بالحصول على الدوري.

وقال عبد المنصف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «أنا أكبر من الرد على تفاهة السوشيال ميديا لأن تاريخي أكبر رد على مثل هذه الأمور».

    

وأشار: «دجلة موقفه مازال غير مطئمن في جدول ترتيب الدوري وليس من المنطقي أن أقوم بالتفويت للنادي الأبيض رغم ولائي له».

وأضاف: «دجلة قدم مباريات قوية خلال آخر سبع مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة وقدمنا مباراة رائعة أمام الزمالك».

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وخسر وادي دجلة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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