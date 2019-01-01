لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء اليوم السبت علي ستاد بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع: محمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات.

الهجوم: وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن.