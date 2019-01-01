الزمالك عن مواجهة الداخلية: منعرفش حاجة

علق مصدر مسئول داخل إدارة نادي الزمالك على مصير مباراة الداخلية المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري وهل ستقام في موعدها أم سيتم تأجيل اللقاء.

وقال المصدر إن الفريق لا يعلم مصير المباراة حتى الآن والفريق مستمر في معسكره تحسبا لإقامة اللقاء بموعده.

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وكان رئيس الزمالك أكد أنه سيحاول ترحيل موعد مباراة الداخلية لمدة يومين على أن يتم تأجيل مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الأربعاء المقبل، لمنح فرصة للاعبي الفريق للراحة قبل خوض النهائي الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي 19 مايو الجاري، في ذهاب نهائي الكونفدرالية.