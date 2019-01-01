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الزمالك يرحب برحيل رزاق سيسه للنجم الساحلي في الموسم الجديد

05:25 م | السبت 11 مايو 2019
كتب: محمود فؤاد
الزمالك يرحب برحيل رزاق سيسه للنجم الساحلي في الموسم الجديد

الزمالك

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كشف مصدر داخل نادى الزمالك، عن موقف إدارة "القلعة البيضاء"، من رحيل رزاق سيسه مهاجم الفريق، والمعار إلى الإتحاد السكندري، بداية الموسم الجديد إلى النجم الساحلي التونسي.

وشدد المصدر، في تصريحاته لـ"لوطن سبورت"، أن إدارة النادى لا تمانع، ولكنها تنتظر موقف اللاعب، مشيرا إلى أن الأولوية لنادي الإتحاد في ضم اللاعب لمدة موسم آخر، خاصة أن الإتجاه عدم عودته للأبيض الفترة الحالية.

وتواجد مندوبًا من جانب نادى النجم الساحلي التونسى، في مواجهة الاتحاد السكندرى وإنبى، التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من منافسات ببطولة الدوري، لمراقبة رزاق سيسه، ورصد تحركاته تمهيدًا للتواصل مع مسؤولي الزمالك خلال الفترة القادمة من أجل ضمه فى الموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأبيض، لمواجهة نظيره الداخلية، المحدد لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدوري .

يحتل الزمالك، المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 63 نقطة، فيما يتصدر الأهلي الجدول برصيد 67 نقطة، ويأتي بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة.

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