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بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري

09:30 م | السبت 11 مايو 2019
كتب: الوطن سبورت
بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري

بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري

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يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري، بالجولة الثانية والثلاثون من عمر المنافسات، على ملعب بتروسبورت.

بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة. 

ويصطدم الأهلي بسموحة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك ونقطتان فقط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني.

ويأمل الأهلي في مواصلة سلسلة الإنتصارات من أجل الحفاظ على لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي.

وليد أزارو يقود هجوم الأهلي أمام سموحة

ويحتاج سموحة للفوز أو التعادل على الأقل في تلك المباراة، لأجل الهروب من دائرة الهبوط، خاصة وأنه يحتل المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.

  

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