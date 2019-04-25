بالفيديو| التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي الأهلي وسموحة حاليًا، بالجولة الـ 32 من الدوري المصري، بالتعادل السلبي.

التعادل السلبي يفرض نفسه على الشوط الأول من لقاء الأهلي وسموحة

ونجح فريق سموحة، في امتلاك أفضلية الاستحواذ والسيطرة على وسط الميدان، مع تكتل دفاعي كبير من لاعبي الفريق الأحمر.

وعجز لاعبو كلا الفريقين عن تشكيل هجمة خطيرة، على مرمى الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 11، هجمة خطيرة لسموحة من الجهة اليمنى تنتهي بعرضية تصل لمحمود معاذ يسددها ولكن ضعيفة، وتصطدم بالدفاع في النهاية، وتمر بأمان على عرين الفريق الأحمر.

وبعد ذلك تحسن آداء الأهلي بشكل كبير أمام الفريق السكندري، ونجحوا لاعبي الفريق الأحمر في الوصول لمرمى سموحة بالعديد من الهجمات الخطيرة.

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وفي الدقيقة 19 توغل من صالح جمعة لحدود منطقة جزاء سموحة، ولكن تدخل من مدافع الفريق السكندري ويستخلص الكرة، وسط اعتراض كبير من صالح جمعة لاعب الأهلي على حكم المباراة لاحتساب خطأ.

وفي الدقيقة 23، ديريك نسيبامبي مهاجم سموحة يتوغل لمنطقة جزاء الأهلي ويسدد كرة، ولكن أيمن أشرف يبعد الكرة لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 26، هجمة منظمة للغاية من جانب الأهلي، بدأت من حسين الشحات، بعد تبادل رائع للكرة مع رمضان صبحي، ثم هيأها الشحات بكعبه لرمضان، الذي صوب بقوة ولكن تصدى لها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 27، تسديدة لأحمد فتحي لاعب الأهلي ولكن تصدى لها أبوجبل وترتد في ساق عمرو السولية وتخرج بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 30، حسين الشحات، يرسل كرة عرضية أرضية تصل إلى وليد أزارو، ولكنه سدد الكرة ضعيفة وأمسكها أبوجبل.

ويحتل الأهلي حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 67 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.