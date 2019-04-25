أحدث الأخبار

أخر الأخبار

اعتراض التوأم على أمين عمر حكم مباراة سموحة بعد هدف جيرالدو

بالفيديو| جيرالدو يخطف انتصارًا قاتلًا للأهلي من أنياب سموحة

عاجل| جيرالدو يحرز هدف قاتل للأهلي في الدقيقة 98.. وأزمة في ملعب بتروسبورت

بالصور| حكم مباراة سموحة يطالب حسام حسن بالعودة للمنطقة الفنية المخصصة

بالفيديو| التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة

10:53 م | السبت 11 مايو 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
بالفيديو| التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة

الأهلي وسموحة

أخبار متعلقة

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي الأهلي وسموحة حاليًا، بالجولة الـ 32 من الدوري المصري، بالتعادل السلبي.

التعادل السلبي يفرض نفسه على الشوط الأول من لقاء الأهلي وسموحة

ونجح فريق سموحة، في امتلاك أفضلية الاستحواذ والسيطرة على وسط الميدان، مع تكتل دفاعي كبير من لاعبي الفريق الأحمر.

وعجز لاعبو كلا الفريقين عن تشكيل هجمة خطيرة، على مرمى الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 11، هجمة خطيرة لسموحة من الجهة اليمنى تنتهي بعرضية تصل لمحمود معاذ يسددها ولكن ضعيفة، وتصطدم بالدفاع في النهاية، وتمر بأمان على عرين الفريق الأحمر.

وبعد ذلك تحسن آداء الأهلي بشكل كبير أمام الفريق السكندري، ونجحوا لاعبي الفريق الأحمر في الوصول لمرمى سموحة بالعديد من الهجمات الخطيرة.

35 دقيقة.. بالفيديو الأهلي يواصل إضاعة الأهداف أمام سموحة.. وأزارو يهدر هدفًا

وفي الدقيقة 19 توغل من صالح جمعة لحدود منطقة جزاء سموحة، ولكن تدخل من مدافع الفريق السكندري ويستخلص الكرة، وسط اعتراض كبير من صالح جمعة لاعب الأهلي على حكم المباراة لاحتساب خطأ.

وفي الدقيقة 23، ديريك نسيبامبي مهاجم سموحة يتوغل لمنطقة جزاء الأهلي ويسدد كرة، ولكن أيمن أشرف يبعد الكرة لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 26، هجمة منظمة للغاية من جانب الأهلي، بدأت من حسين الشحات، بعد تبادل رائع للكرة مع رمضان صبحي، ثم هيأها الشحات بكعبه لرمضان، الذي صوب بقوة ولكن تصدى لها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 27، تسديدة لأحمد فتحي لاعب الأهلي ولكن تصدى لها أبوجبل وترتد في ساق عمرو السولية وتخرج بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 30، حسين الشحات، يرسل كرة عرضية أرضية تصل إلى وليد أزارو، ولكنه سدد الكرة ضعيفة وأمسكها أبوجبل.

 

ويحتل الأهلي حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 67 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

أخبار قد تعجبك

لاعبو الزمالك يتهربون من مواجهة الداخلية.. والغيابات والإصابات تضرب الدفاع

استطلاع رأى

  • برايتون

    برايتون

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • ليفربول

    ليفربول

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ولفرهامبتون

    ولفرهامبتون

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • كارديف

    كارديف

  • ريال سوسيداد

    ريال سوسيداد

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • برشلونة

    برشلونة

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • خيتافي

    خيتافي

  • روما

    روما

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • الداخلية

    الداخلية

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

الأكثر قراءة

سيناريو مجنون لحسم لقب الدوري الإنجليزي بمباراة فاصلة بين ليفربول ومانشستر سيتي

الحوار الكامل| مارتن يول: شرطي لتدريب الزمالك وجود "ميدو وغالي" معي.. وموافقة جمهور الأهلي

رسميا| محمد صلاح يخوض مباراة ختام الدوري الإنجليزي.. وفيرمينو يغيب للإصابة
بالمستندات .. مخالفات مالية وإدارية باللجنة البارالمبية