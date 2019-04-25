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عاجل| جيرالدو يحرز هدف قاتل للأهلي في الدقيقة 98.. وأزمة في ملعب بتروسبورت

12:02 ص | الأحد 12 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل| جيرالدو يحرز هدف قاتل للأهلي في الدقيقة 98.. وأزمة في ملعب بتروسبورت

الأهلي وسموحة

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نجح الأهلي في إحراز أول أهدافه في شباك سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين، بالجولة الـ 32 من الدوري المصري.

أحرز هدف العملاق الأحمر جيرالدو، في الدقيقة 98، بعد هجمة من لاعيبة الأهلي ارتدت أكثر من الدفاع ليجدها الإنجولي جيرالدو أمامه ويسددها في المرمى مباشرة ليعلن عن الهدف الأول للنادي الأهلي.

ويحتل الأهلي حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 67 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

وحدثت مشادات واعتراضات كبيرة من حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، اعتراضا على طول الوقت المحتسب بدلا من ضائع، حيث أعلن حكم المباراة 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع، وأحرز الهدف بعد انتهاء الوقت المعلن.

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