60 دقيقة| الأهلي الأخطر.. وتراجع دفاعي من لاعبي سموحة

مرت 60 دقيقة حتى الآن من اللقاء، الذي يجمع فريقي الأهلي وسموحة حاليًا، بالجولة الـ 32 من الدوري المصري، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

قبل بداية الشوط الثاني أجرى سموحة أول تغييراته بنزول إسلام صالح بدلاً من شريف رضا.

ونجح الفريق الأحمر في السيطرة على وسط الميدان منذ بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 51 ظهرت أولى علامات الخطورة من جانب الأهلي، وذلك من فرصة خطيرة للفريق الأحمر بعد عرضية متقنة عن طريق أحمد فتحي من على الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها عمرو السولية بتسديدة مباشرة قوية بقدمه اليمنى مرت أعلى عارضة الفريق السكندري بقليل.

في الدقيقة 57 توقف اللقاء لإصابة أيمن أشرف لاعب الأهلي في الأنف.

وفي الدقيقة 60 أجرى الأهلي أول تغييراته بنزول وليد سليمان على حساب صالح جمعة.

ويحتل الأهلي حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 67 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.