75 دقيقة| التعادل السلبي يسيطر.. وجمهور الأهلي يهتف ضد لاعبي سموحة بسبب الخشونة

مرت 75 دقيقة حتى الآن من اللقاء، الذي يجمع فريقي الأهلي وسموحة حاليًا، بالجولة الـ 32 من الدوري المصري، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

واصل الأهلي سيطرته واستحواذه على اللقاء خلال الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني، وسط تكتل دفاعي كبير من لاعبي سموحة عند وسط ملعبهم

في الدقيقة 64 هجمة خطيرة للنادي الأهلي بعد عرضية من الجهة اليمنى استقبلها رمضان صبحي برأسية وسلت سهلة لأحضان محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق السكندري.

في الدقيقة 65 سيطرة كبيرة على الكرة من جانب لاعبي الأهلي، وسط تراجع دفاعي من الفريق السكندري.

في الدقيقة 71 التبديل الثاني للأهلي بنزول مروان محسن وخروج حمدي فتحي.

وتعمد لاعبي الفريق السكندري اللعب بخشونة أمام لاعبي الأهلي في أكثر من مناسبة سواء ضد وليد سليمان في أكثر من كرة مشتركة أو ضد أيمن أشرف، بالإضافة إلى تعمدهم إضاعة الوقت، وهو ما دفع جماهير الأهلي للهتاف ضدهم.

ويحتل الأهلي حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 67 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.