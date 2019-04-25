بالفيديو| جيرالدو يخطف انتصارًا قاتلًا للأهلي من أنياب سموحة

حقق الأهلي انتصارًا قاتلًا على نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة، التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 32 من الدوري المصري.

التعادل السلبي يفرض نفسه على الشوط الأول

ونجح فريق سموحة، في امتلاك أفضلية الاستحواذ والسيطرة على وسط الميدان، مع تكتل دفاعي كبير من لاعبي الفريق الأحمر.

وعجز لاعبو كلا الفريقين عن تشكيل هجمة خطيرة، على مرمى الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 11، هجمة خطيرة لسموحة من الجهة اليمنى تنتهي بعرضية تصل لمحمود معاذ يسددها ولكن ضعيفة، وتصطدم بالدفاع في النهاية، وتمر بأمان على عرين الفريق الأحمر.

وبعد ذلك تحسن آداء الأهلي بشكل كبير أمام الفريق السكندري، ونجحوا لاعبي الفريق الأحمر في الوصول لمرمى سموحة بالعديد من الهجمات الخطيرة.

وفي الدقيقة 19 توغل من صالح جمعة لحدود منطقة جزاء سموحة، ولكن تدخل من مدافع الفريق السكندري ويستخلص الكرة، وسط اعتراض كبير من صالح جمعة لاعب الأهلي على حكم المباراة لاحتساب خطأ.

وفي الدقيقة 23، ديريك نسيبامبي مهاجم سموحة يتوغل لمنطقة جزاء الأهلي ويسدد كرة، ولكن أيمن أشرف يبعد الكرة لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 26، هجمة منظمة للغاية من جانب الأهلي، بدأت من حسين الشحات، بعد تبادل رائع للكرة مع رمضان صبحي، ثم هيأها الشحات بكعبه لرمضان، الذي صوب بقوة ولكن تصدى لها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 27، تسديدة لأحمد فتحي لاعب الأهلي ولكن تصدى لها أبوجبل وترتد في ساق عمرو السولية وتخرج بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 30، حسين الشحات، يرسل كرة عرضية أرضية تصل إلى وليد أزارو، ولكنه سدد الكرة ضعيفة وأمسكها أبوجبل.

قبل بداية الشوط الثاني أجرى سموحة أول تغييراته بنزول إسلام صالح بدلاً من شريف رضا.

ونجح الفريق الأحمر في السيطرة على وسط الميدان منذ بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 51 ظهرت أولى علامات الخطورة من جانب الأهلي، وذلك من فرصة خطيرة للفريق الأحمر بعد عرضية متقنة عن طريق أحمد فتحي من على الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها عمرو السولية بتسديدة مباشرة قوية بقدمه اليمنى مرت أعلى عارضة الفريق السكندري بقليل.

وفي الدقيقة 57، توقف اللقاء لإصابة أيمن أشرف لاعب الأهلي في الأنف.

وفي الدقيقة 60، أجرى الأهلي أول تغييراته بنزول وليد سليمان على حساب صالح جمعة.

وواصل الأهلي سيطرته واستحواذه على اللقاء خلال الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني، وسط تكتل دفاعي كبير من لاعبي سموحة عند وسط ملعبهم.

وفي الدقيقة 64، هجمة خطيرة للنادي الأهلي بعد عرضية من الجهة اليمنى، استقبلها رمضان صبحي برأسية، وسلت سهلة لأحضان محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق السكندري.

وفي الدقيقة 65، سيطرة كبيرة على الكرة من جانب لاعبي الأهلي، وسط تراجع دفاعي من الفريق السكندري.

وفي الدقيقة 71، التبديل الثاني للأهلي بنزول مروان محسن وخروج حمدي فتحي.

وتعمد لاعبي الفريق السكندري اللعب بخشونة أمام لاعبي الأهلي في أكثر من مناسبة سواء ضد وليد سليمان في أكثر من كرة مشتركة أو ضد أيمن أشرف، بالإضافة إلى تعمدهم إضاعة الوقت، وهو ما دفع جماهير الأهلي للهتاف ضدهم.

وفي الدقيقة 76، التبديل الثاني لسموحة بنزول محمود منصور وخروج محمود معاذ.

وفي الدقيقة 82، التبديل الأخير للأهلي بنزول جيرالدو وخروج أحمد فتحي.

وفي الدقيقة 85، التبديل الأخير لسموحة بنزول عمرو بركات، وخروج إيدي إيمومو للإصابة.

وفي الدقيقة 91، سدد مروان محسن مهاجم الأهلي، تسديدة رأسية قوية داخل منطقة جزاء سموحة، لكن مدافعي سموحة نجحوا في إخراج الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 98، نجح جيرالدو في إحراز هدفًا قاتلًا للأهلي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء الفريق السكندري.

وبعد ذلك توقف اللقاء لمدة طويلة، بسبب اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني لفريق سموحة على حكم اللقاء، لاستكماله اللقاء رغم انتهاء الوقت الضائع، الذي تجاوز الـ 8 دقائق.

وبهذا الانتصار واصل الفريق الأحمر تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 70، فيما توقف رصيد سموحة عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.