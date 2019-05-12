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بالفيديو| تفاصيل الخناقة بين جماهير الأهلي وحسام حسن

12:31 ص | الأحد 12 مايو 2019
كتب: محمد الصايغ
بالفيديو| تفاصيل الخناقة بين جماهير الأهلي وحسام حسن

الأهلي وسموحة

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نشبت مشادة عنيفة بين حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، وبين جماهير النادي الأهلي، على خلفية أحداث مباراة الفريقين التي احتضنها استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى إحراز النادي الأهلي هدف الفوز في المباراة بالدقيقة 98، الأمر الذي أدى إلى استشاط غضب الجهاز الفني للفريق السكندري بالكامل.

واضطر جميع أفراد الجهاز الفني للفريق السكندري بالنزول إلى أرض الملعب، اعتراضًا على حكم المباراة أمين عمر.

وحرص لاعبو النادي الأهلي على احتواء غضب حسام حسن، حتى لا تتفاقم الأزمة بسبب العصبية الزائدة من جانب الأخير.

وبهذا الانتصار واصل الفريق الأحمر تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 70، فيما توقف رصيد سموحة عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

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