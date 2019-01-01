استبعاد 8 لاعبين من قائمة الزمالك استعدادا للداخلية

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الزمالك
استبعد السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 8 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الداخلية ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وتم استبعاد كلا من:
"محمود عبد الرحيم جنش ومصطفي فتحي وفرجاني ساسي وأحمد مدبولي وحازم إمام ومحمود علاء وخالد بوطيب وأيمن حفني".
بينما تم اختيار كل من:
حراسة المرمي: عماد السيد – عمر صلاح.
خط الدفاع: محمد عبد الغني – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعه – محمود الونش – محمد عبد السلام – كماتشو.
الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – يوسف اوباما – محمود كهربا – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – احمد زيزو.
الهجوم : عمر السعيد – حميد احداد.
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