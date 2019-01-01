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استبعاد 8 لاعبين من قائمة الزمالك استعدادا للداخلية

01:46 ص | الأحد 12 مايو 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
استبعاد 8 لاعبين من قائمة الزمالك استعدادا للداخلية

الزمالك

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استبعد السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 8 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الداخلية ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وتم استبعاد كلا من:

"محمود عبد الرحيم جنش ومصطفي فتحي وفرجاني ساسي وأحمد مدبولي وحازم إمام ومحمود علاء وخالد بوطيب وأيمن حفني".

بينما تم اختيار كل من:

حراسة المرمي: عماد السيد – عمر صلاح.

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعه – محمود الونش – محمد عبد السلام – كماتشو.

الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – يوسف اوباما – محمود كهربا – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – احمد زيزو.

الهجوم : عمر السعيد – حميد احداد.

 

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