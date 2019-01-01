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عمر السعيد يقود هجوم الزمالك في مواجهة الداخلية.. وجمعة وزيزو على مقاعد البدلاء

09:08 م | الأحد 12 مايو 2019
كتب: محمود فؤاد
عمر السعيد يقود هجوم الزمالك في مواجهة الداخلية.. وجمعة وزيزو على مقاعد البدلاء

عمر السعيد

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أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية، بالجولة الـ 32 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والتي ستنطلق في العاشرة مساءً، على ملعب بتروسبورت.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية، كالتالي:

عماد السيد في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدى – حمدي النقاز في خط الدفاع.

في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ابراهيم حسن.

في خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمى - كماتشو - محمد إبراهيم - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد - محمد عنتر - عبد الله جمعة.

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