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بالفيديو| الداخلية يتعادل أمام الزمالك

11:20 م | الأحد 12 مايو 2019
كتب: إسلام حجازي
بالفيديو| الداخلية يتعادل أمام الزمالك

الداخلية والزمالك (صورة أرشيفية)

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أحرز الداخلية الهدف الأول في شباك الزمالك، خلال المباراة المقامة بينهما بالجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف عن طريق، إبراهيم أبواليزيد، في الدقيقة 61، بعد تقدم الزمالك عن طريق كهربا، في الدقيقة 22.

    

وانطلقت مواجهة الزمالك مع الداخلية، في تمام العاشرة مساءً على ملعب بتروسبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد الداخلية في المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة.

ويأمل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية، من أجل الزحف نحو القمة.

بينما يرغب علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية تحقيق نتيجة إيجابية، للهروب من قاع الجدول.

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