أوباما يُحرز ثاني أهداف الزمالك في شباك الداخلية

أحرز الزمالك ثاني أهدافه في شباك الداخلية، خلال المباراة المقامة بينهما بالجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف عن طريق يوسف أوباما، في الدقيقة 73.

ويلتقي الزمالك مع الداخلية في تمام العاشرة مساءً على ملعب بتروسبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد الداخلية في المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة.

ويأمل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية، من أجل الزحف نحو القمة.

بينما يرغب علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية تحقيق نتيجة إيجابية، للهروب من قاع الجدول.