مكافآت في الأهلي بعد تخطي سموحة.. ومفاجآت بتشكيل المواجهات المتبقية

نقلا عن العدد الورقي،،

قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، صرف مبلغ 30 ألف جنيه لكل لاعب ممن شاركوا فى الفوز على سموحة فى مباراة أمس الأول بالدورى، مع وعد جديد بمضاعفة المكافآت حال الفوز على إنبى فى المباراة المقبلة للأحمر بالبطولة المحلية.

ومن جانبه قال سيد عبدالحفيظ، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أحداث مباراة سموحة: «لا أرغب فى التعليق على ما تردد من ظلم تحكيمى فى المباراة، لو عرضنا المباراة على أكبر خبراء التحكيم فى فيفا ستتغير نظرة دولة (فيفا) لكرة القدم فى الوقت الضائع من خلال رؤيتهم لكم الوقت الضائع فى هذه المباراة، سموحة أهدر 10 دقائق و57 ثانية فى الشوط الثانى لكثرة سقوط اللاعبين على الأرض فقط، بجانب الوقت الضائع فى التغييرات».

فى سياق متصل، استقر لاسارتى على إجراء تعديلات وتغييرات فى تشكيل الفريق للمباريات الأربع المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز، بعد ظهور عدم الانسجام بين بعض اللاعبين فى الملعب وإهدار الفرص السهلة، وعلى رأس التعديلات التى ستجرى فى المباريات المقبلة عودة وليد سليمان للتشكيل الأساسى بعد أن تعافى نهائياً من الإصابة فى الركبة وأصبح جاهزاً للمشاركة بشكل طبيعى، كما ينوى المدير الفنى أيضاً عودة جيرالدو دا كوستا للتشكيل الأساسى أيضاً بعد ظهوره بشكل رائع فى مباراة سموحة وتسجيله هدف الفوز القاتل فى الدقيقة 98، فى الوقت الذى تظهر فيه أيضاً احتمالية عودة محمد هانى للجانب الأيمن مرة أخرى، بعد تراجع خطورة الجبهة فى المباريات الأخيرة وقلة فاعليتها الهجومية.

فى سياق مختلف، رفضت إدارة الكرة والمشرف عليها محمود الخطيب، رئيس النادى، مناقشة أى عروض للرحيل للاعبين الحاليين بالفريق أو إنهاء أى مفاوضات مع اللاعبين الجدد للتعاقد معهم من بداية الموسم الجديد، لحين انتهاء المرحلة المقبلة من المنافسة على لقب الدورى الممتاز، خصوصاً أن الخطيب أكد فى جلسة جمعته بمدير الكرة أن مثل هذه المناقشات ستؤثر سلباً على تركيز اللاعبين فى هذا التوقيت.

ويعقد الخطيب جلسات أسبوعية مع عدلى القيعى، مشرف لجنة التعاقدات، لمناقشته فى كافة المستجدات الخاصة بالتعاقدات الجديدة وأبرز اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلى وكذلك خطة تسويق اللاعبين الراحلين والذين سيتم الاستغناء عنهم بالتنسيق مع الجهاز الفنى ووفقاً لرأى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، الذى تقدم به مؤخراً.

من جانبه، علق لاسارتى على فوز فريقه على سموحة فى الوقت القاتل، قائلاً: «نجحنا فى تحقيق المطلوب، قدمنا مباراة كبيرة على الجانب البدنى والفنى، وسنحت لنا العديد من الفرص للتسجيل وأهدرناها، ولكننا لم نستسلم أبداً، وواصلنا القتال، ومن هنا جاء الهدف»، وتابع: «الهدف جائزة لنا على عدم استسلامنا، كنت واثقاً أننا سنسجل، يتبقى لنا 4 مباريات ستكون صعبة للغاية، لا يوجد أى مباراة سهلة ونسعى لتحقيق أهدافنا، نحن فى حالة تركيز شديد، ونسعى لعلاج أى أخطاء لنا، وهدفنا مواصلة تحقيق الانتصارات فى المباريات المقبلة».