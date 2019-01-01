بعد الخسارة أمام الأهلي| سموحة يشكو أمين عمر.. ويطالب بإيقافه

نقلا عن العدد الورقي،،

يعتزم مجلس إدارة نادى سموحة تقديم شكوى رسمية للجنة الحكام ضد أمين عمر، حكم مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلى، مطالباً بمعاقبته بالإيقاف لنهاية الموسم، بسبب الأحداث التى شهدها اللقاء، وقراراته التحكيمية، حسب وصف النادى، التى حرمت الفريق من الحصول على نقطة التعادل ومنح الفوز للفريق الأحمر.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة: «توقعت سيناريو فوز الأهلى، الفريق الأحمر خسر فى أفريقيا بالخمسة وبيكسب هنا بالحكام، والله يخرب بيت اللى بوظ الكرة فى مصر، الأهلى يسجل فى الدقيقة ٩٨ ونصف بعد الوقت الإضافى ما انتهى!! اللى بيحصل ده مش كورة؟»، وتابع: «حسبى الله ونعم الوكيل، خضنا اللقاء فى ظل غياب 7 لاعبين، لو المباراة اتعادت 30 مرة الأهلى لن يفوز على سموحة».

وواصل «عامر» هجومه: «فوز بطعم الهزيمة للأهلى.. وسموحة لم ينهزم وإنما انهزمت كرة القدم المصرية وانهزمت العدالة الرياضية، مصر لا تستحق ذلك، كان الأفضل للأهلى أن يتعادل بدلاً من أن يخسر الكثير بفوزه على سموحة، الأهلى لا تنقصه بطولة ولا فوز، هو أكبر من ذلك بكثير ومن يعتقد أنه يجامله يأخذ من رصيده فى قلوب المصريين.. ارحموا الأهلى يرحمكم الله».

من جانبه، فتح حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة، النار على حكم المباراة، وقال: حسبى الله ونعم الوكيل، حرام اللى بيحصل فى الكرة المصرية»، مشيراً إلى أن لاعبى فريقه تم ترويعهم بزجاجات وترابيزات، والحكم لم ينجح فى منع ذلك.