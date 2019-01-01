75 دقيقة| الزمالك يواصل تقدمه بثنائية.. وتراجع كبير من الداخلية

مرت 60 دقيقة حتى الآن من زمن مباراة الزمالك، والداخلية، في المباراة، التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب بتروسبورت، بالجولة الـ 32 من الدوري المصري، ولاتزال تشير نتيجة تلك المواجهة إلى تقدم الفريق الأبيض بنتيجة 2-1.

الزمالك الأخطر أمام الداخلية

ونجح الزمالك في السيطرة على وسط الميدان، وذلك وسط تراجع نسبي من لاعبي الداخلية إلى حدود منتصف ملعبهم.

وفي الدقيقة 61، أحرز الداخلية هدف التعادل عن طريق إبراهيم أبواليزيد، من تسديدة من داخل منطقة جزاء الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 66، اعتراضات كبيرة من لاعبي الزمالك على حكم المبارة بعد وقوع زيزو داخل المنطقة مطالبين الصباحي باحتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 67، أجرى الزمالك ثاني تغييراته بنزول محمد إبراهيم وخروج محمود عبدالعزيز.

وفي الدقيقة 68، عرضية من بهاء مجدي وصلت إلى محمود كهربا لعبها برأسه في الشباك، ولكن تصدى لها محمد صبحي، وأبعدها لركنية.

ونجح الزمالك في تسجيل ثاني أهدافه في شباك الداخلية بقدم أوباما، والذي أطلق قذيفة صاروخية من داخل منطقة جزاء الداخلية.

60 دقيقة الزمالك الأخطر.. ومحاولات مستمرة من الداخلية لإدراك التعادل

وانطلقت مواجهة الزمالك مع الداخلية، في تمام العاشرة مساءً على ملعب بتروسبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد الداخلية في المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة.

ويأمل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، في مواصلة الانتصارات بالبطولة المحلية، لأجل الزحف نحو القمة.

بينما يرغب علاء عبد العال المدير الفني للداخلية تحقيق نتيجة إيجابية، للهروب من قاع الجدول.