الخطيب يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

نقلًا عن العدد الورقي،،،،

رفضت إدارة الكرة بالنادي الأهلي والمشرف عليها محمود الخطيب، رئيس النادى، مناقشة أى عروض للرحيل للاعبين الحاليين بالفريق أو إنهاء أى مفاوضات مع اللاعبين الجدد للتعاقد معهم من بداية الموسم الجديد، لحين انتهاء المرحلة المقبلة من المنافسة على لقب الدورى الممتاز، خصوصاً أن الخطيب أكد فى جلسة جمعته بمدير الكرة أن مثل هذه المناقشات ستؤثر سلباً على تركيز اللاعبين فى هذا التوقيت.

ويعقد الخطيب جلسات أسبوعية مع عدلى القيعى، مشرف لجنة التعاقدات، لمناقشته فى كافة المستجدات الخاصة بالتعاقدات الجديدة وأبرز اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلى وكذلك خطة تسويق اللاعبين الراحلين والذين سيتم الاستغناء عنهم بالتنسيق مع الجهاز الفنى ووفقاً لرأى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، الذى تقدم به مؤخراً.